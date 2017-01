Uutinen

Kymen Sanomat: Sunilan tehtaalla odottavat tunnelmat Stora Enson ja Sunilan tehtaan johto ovat niukkasanaisia Sunilan tulevaisuudesta, mutta huippuhyvin mennyt viime vuosi antaa odottaa myönteisiä uutisia vielä kevään aikana. Sunilan vahvuus on ligniini. Sunilassa sen valmistuksesta on jo miltei kahden vuoden kokemus. Sunilan tehtaan johtajan Olli-Pekka Reunasen mukaan ligniinin tuotanto on lähtenyt käyntiin ihan hyvin, vaikka opettelua alussa onkin ollut. Stora Enso selvittää parhaillaan mahdollisuuksia laajentaa liukosellun tuotantoa. Jos yhtiö päätyy investointiin, yksi mahdollinen tuotantopaikka on Sunilan tehdas Kotkassa. Biomateriaalit-yksikön johtajan Sakari Elorannan mukaan selvityksiä tehdään, mutta päätöksiä ei vielä ole. Stora Enso on valmistanut liukosellua viitisen vuotta Enocellin tehtaallaan Uimaharjussa. Enocell onkin toinen paikka, jonne Stora Enso saattaa investointinsa tehdä. Eloranta pitääkin Enocellin mahdollisuuksia saada investointi kenties Sunilaa parempina juuri siksi, että siellä on jo kokemusta liukosellun valmistuksesta. Stora Enso on kehittänyt Sunilan tehdasta määrätietoisesti biojalostamoksi. Tehtaalla on tutkittu muun muassa mikro- ja nanosellun mahdollisuuksia ja sellun sivutuotteiden tuotannon lisäämistä. Lue koko uutinen:

