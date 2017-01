Uutinen

Kymen Sanomat: Saturday Night Fever oli katsotuin — Kotkan kaupunginteatterin yleisömäärä kasvoi viime vuonna Kotkan kaupunginteatterin katsojaluvut nousivat hieman viime vuonna. Näytäntövuosi 2016 keräsi yhteensä 31 686 katsojaa eli yli 400 enemmän kuin vuonna 2015, jolloin teatterikävijöitä oli 31 262. Teatterinjohtaja Snoopi Siren on päättyneeseen vuoteen tyytyväinen. Hänen mukaansa tulos on kohtuullisen hyvä, jos otetaan huomioon taloudelliset lähtökohdat. Kotkan kaupunki leikkasi viime vuonna teatterin toiminta-avustusta 150 000 eurolla. Tämä näkyi muun muassa esityskertojen määrässä. — Siinä mielessä vuosi oli plusmerkkinen. Toivoimme, että olisimme saaneet nostettua katsojalukuja vielä vähän enemmän, mutta taloudellisesti pääsimme lähelle tavoitettamme, mikä on tärkeä asia, Siren sanoo. Etenkin syyskauden ohjelmisto veti väkeä kaupunginteatteriin. Koko viime vuoden katsotuin esitys oli syyskuussa ensi-iltansa saanut diskomusikaali Saturday Night Fever, joka houkutteli suurelle näyttämölle 5 265 katsojaa. Myös Suomi 99 -revyy keräsi ravintola Kairoon 1 765 katsojaa 13 esitykseen. — Syksy meni hyvin. Pikkujoulukausi oli suorastaan erinomainen. Siren kertoo, että viime vuoden yleisömäärä nousi plussalle juuri loppuvuoden menestyksien ansiosta, sillä kevätkausi oli syksyä heikompi. Kevään valopilkku oli Jane Austenin klassikkoromaaniin perustuva Ylpeys ja ennakkoluulo. Huhtikuussa Suomen kantaesityksensä saanut epookkinäytelmä veti 4 547 katsojaa. — Ylpeys ja ennakkoluulo oli viime kevään ilopilleri. Olen todella ilahtunut, että se löysi yleisönsä. Lue Saturday Night Fever -musikaalin arvio täältä. Lue koko uutinen:

