Kymen Sanomat: Ruonalan Siwa suljetaan — Metsola, Mäntykangas ja Koivula liipasimella Ruonalan Siwa suljetaan lähiviikkoina. Nallenpolulla sijaitsevaa Siwaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. — Niissä selvisi, että kyseisen kaupan toimintaa ei ole mahdollista jatkaa. Sulkemispäivä päätetään muutaman viikon sisällä, kertoo Keskon Etelä-Suomen aluejohtaja Antti Palomäki. Kotkasta liipasimella on kolme muutakin Siwaa: Metsolan, Mäntykankaan ja Koivulan. Niitä koskevat yt-neuvottelut aloitettiin tämän viikon maanantaina. Palomäen mukaan neuvottelut kestävät kuusi viikkoa. Muut Kotkan ja Haminan alueen Siwat muutetaan tai on jo muutettu K-Marketeiksi. Lue koko uutinen:

