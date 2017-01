Uutinen

Kymen Sanomat: Rajaseudun opiskelijoille apurahoja, 152 rajakunnista kotoisin olevaa nuorta sai tukea opiskeluun Rajaseutu-yhdistys on jakanut opintoapurahoja 2. asteen opiskelijoille. Apurahoja sai yhteensä 152 rajaseudun kunnista kotoisin olevaa nuorta. Apurahoja jaettiin 49 200 euron edestä. Tyypillisen apurahan arvo on 250 euroa. Summan on tarkoitus auttaa 16—20-vuotiaita opiskelijoita opintovälineiden hankkimiseen ja vieraalla paikkakunnalla asumiseen liittyvissä kustannuksissa. Apurahan saajat ovat kotoisin Kymenlaakson lisäksi Etelä-Karjalasta, Pohjois-Karjalasta, Lapista ja Pohjois-Pohjanmaalta. Rajaseutuliitto on jakanut apurahoja vuosittain vuodesta 1949 alkaen. Lue koko uutinen:

