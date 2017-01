Uutinen

Kymen Sanomat: Pakkanen kiristyy edelleen keskiviikkona, pakkasvaroituksen lisäksi ajokeli on huono ja Suomenlahdella tuulee kovaa Pakkanen kiristyy keskiviikko-illaksi. Kotkaan ennustetaan keskiviikkoiltaan mennessä -14 asteen pakkasta. Tuulen vuoksi pakkasen ennustetaan tuntuvan noin -23:lta. Pakkasen ennustetaan kiristyvän aina loppiaiseen asti. Ilmatieteen laitoksen mukaan lauantaina sää lauhtuu. Ilmatieteen laitos varoittaa purevasta tai kireästä pakkasesta koko maassa. Kymenlaaksossa on voimassa myös huonon ajokelin varoitus. Ajokeli on huono lumisateen, pöllyävän lumen ja liukkaiden teiden vuoksi. Lisäksi Suomenlahdella on voimassa jäätämisvaroitus sekä kovan tuulen varoitus. Itäisellä Suomenlahdella itätuuli puhaltaa jopa 15 metriä sekunnissa yöllä ja aamulla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/03/Pakkanen%20kiristyy%20edelleen%20keskiviikkona%2C%20pakkasvaroituksen%20lis%C3%A4ksi%20ajokeli%20on%20huono%20ja%20Suomenlahdella%20tuulee%20kovaa/2017521734716/4