Uutinen

Kymen Sanomat: Miten Kotka palvelee? — Vielä on aikaa vastata kyselyyn Kotkan kaupunki haluaa asukkaidensa mielipiteitä palveluista. Näkemyksiä selvitetään kyselyllä, johon voi vastata täällä. Kysely on avoinna tammikuun 20. päivään saakka. Nyt tammikuussa kyselijöitä liikkuu myös kaupungilla. Katuhaastatteluja tekevät nuoret niin sanotun Workpilots-palvelun avulla. Kyselystä saatavaa tietoa käytetään kaupungin palvelujen kehittämiseen. Kyselyn tuloksista saadaan aineistoa myös uuden kaupunkistrategian valmisteluun. Seuraavaksi on käynnistymässä tutkimus Kotkan–Haminan seudun muuttovirroista. Sen tulokset pyritään saamaan valmiiksi helmikuun alkuun mennessä. Muuttoliikeanalyysin tekee valtiotieteen tohtori Timo Aro ja muuttajahaastattelut Innolink Research Oy. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/03/Miten%20Kotka%20palvelee%20%E2%80%94%20Viel%C3%A4%20on%20aikaa%20vastata%20kyselyyn/2017321731898/4