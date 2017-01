Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa meneillään influenssahuippu — yksi kuollut Kotkassa on paraikaa meneillään voimakas influenssa-aalto, ja Kymenlaakson keskussairaalassa influenssa on vaatinut jo yhden kuolonuhrin. — On ollut paljon huonokuntoisia potilaita, varsinkin vanhoja ihmisiä. Sain viestiä, että viime viikonvaihde oli Koksin päivystyksessä työläs, kertoo Kotkan avoterveydenhuollon ylilääkäri Liisa Taskinen. Huonokuntoisia influenssapotilaita on Taskisen mukaan jouduttu laittamaan myös Karhulan sairaalaan ylipaikoille. Influenssa on iskenyt myös lapsiin ja nuoriin. — Ennen joulua tuli yhdeltä koululta tieto, että on kovasti oppilaita pois. Muutamalta sairastuneelta otettiin näyte. Ne olivat influenssaa, joten sama tauti on mitä todennäköisimmin myös muilla sairastuneilla. Taskinen kertoo, että laboratoriokokein varmistettuja influenssatapauksia on ollut myös rokotetuilla ihmisillä. — Tässä yhteydessä haluan aina korostaa tärkeintä tartuntatautien ehkäisykeinoa: käsien pesua, käsien pesua ja käsien pesua, sanoo Taskinen. Haminassa influenssatilanne on toistaiseksi rauhallisempi kuin Kotkassa. — Osastolla ei ole yhtään influenssapotilasta. Voihan toki olla, että osa sairastaa kotona, eikä käy edes lääkärissä, kertoo vastaava ylilääkäri Maija Palmu. Lue koko uutinen:

