Kymen Sanomat: Kesko aloittaa yt-neuvottelut — koskee myös Kotkan Euromarketia Kesko on aloittanut kahdet yt-neuvottelut. Ne koskevat yhteensä ne koskevat 570:tä ihmistä ja 114 kauppaa, myös Kotkan Euromarketia. Arviota mahdollisesti irtisanottavien määrästä ei ole.Osassa kaupoista on kyse kannattavuudesta.— Valitettavasti Suomen Lähikaupan verkostossa on mukana myös kauppoja, joissa emme ole löytäneet keinoa jatkaa liiketoimintaa kestävästi ja kannattavasti. Esimerkiksi kasvukeskusten vetovoima on vaikuttanut siihen, että kaikilla pienemmillä paikkakunnilla ei enää ole asiakkaita pienillekään kaupoille riittävästi, sanoo Keskon varatoimitusjohtaja, päivittäistavarakaupan johtaja Jorma Rauhala tiedotteessa.Kotkan Euromarket puolestaan kuuluu kauppoihin, joista Kuluttaja- ja kilpailuvirasto käski Keskoa luopumaan hyväksyessään Siwojen ja Valintatalojen oston Suomen lähikaupalta. Kyseiset kaupat ovat viraston mielestä kilpailutilanteen kannalta ongelmallisia.Riina Lehtoranta Lue koko uutinen:

