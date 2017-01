Uutinen

Kymen Sanomat: Kärppien nuoret titaanikasvatit arvostavat Kotkassa saamiaan oppeja Titaanien kasvatit Rasmus Kupari, 16, ja Miika Herrala, 15, tavoittelevat jääkiekosta ammattia. Kuten tiedetään, Kotkassa se tarkoittaa muuttoa muualle ennemmin tai myöhemmin. Herrala teki perheensä kanssa suuren päätöksen aikaisemmin kuin monet muut. Hän pelasi jo kauden 2015—16 Helsingissä HIFK:n junioreissa. Muutto Ouluun toteutui viime syksynä. — En ole katunut, vaikka on pitänyt opetella siivoamaan, tiskaamaan ja tekemään ruokaa, Herrala sanoo. Nuorukainen myöntää, että ikävä kotiin on vaivannut silloin tällöin. — Olen varmasti itsenäistynyt syksyn aikana ja asiat ovat menneet kaiken aikaa parempaan suuntaan, Herrala sanoo. Laituri pelaa Kärppien C-nuorissa, joka voitti syksyllä SM-karsintasarjan lohkonsa. Herrala oli joukkueensa toiseksi paras maalintekijä (16). Herrala pelasi syksyllä yhden ottelun Suomen 16-vuotiaiden maajoukkueessa. Kärppien B- ja A-nuorissa pelaavan Rasmus Kuparin tie Ouluun kävi Kouvolan kautta. KooKoossa Kupari pelasi yhden kauden. Myös toiselle mussalolaiselle syksy on ollut sopeutumisen aikaa. — Nousujohteisesti on menty sekä jääkiekkoilijan elämän opettelun että varsinaisen pelaamisen osalta, Kupari kertoo. Keskushyökkääjä on pelannut pääasiassa oman ikäluokkansa mukaisesti B-nuorissa, mutta myös A-nuorten liiga on tullut tutuksi. Kiekkoilijan alut arvostavat suuresti Kotkassa saamiaan oppeja. Molemmat mainitsevat saman henkilön, jolta ovat saaneet eniten oppeja tulevaa varten. — Pentikäisen Jari oli meille hyvä valmentaja. Hän oli innostava ja osasi opettaa hyvin, kaksikko kehuu. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/03/K%C3%A4rppien%20nuoret%20titaanikasvatit%20arvostavat%20Kotkassa%20saamiaan%20oppeja/2017321735284/4