Uutinen

Kymen Sanomat: Junarata ja maantie voidaan yleiskaavan puolesta vetää Matinsaaresta Paksuniemeen Haminan kaupunginarkkitehti Vesa Pohjola torjuu julkisuudessa esiintyneet arviot, että junaradan ja autotien sijoittaminen asemakaavaan Matinsaaren kautta Paksuniemeen kulkevaksi ei olisi yleiskaavasta johtuen mahdollista. — Yleiskaavalla on ohjaava vaikutus, kun asemakaavaa muutetaan. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että ne pitäisi piirtää yksi yhteen. Junaradan ja autotien vetäminen Matinsaaresta Paksuniemeen ei siis ole yleiskaavan vastaista, Pohjola sanoo. Hän toteaa, että myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustajien kanssa käydyissä viranomaisneuvotteluissa on yhteys Matinsaaresta Paksuniemeen todettu hyväksyttäväksi. Matinsaaren kautta liikenneyhteyksiä Paksuniemeen vastustaneet ovat esittäneet vaihtoehdoksi Saunasaaren kautta rakennettavia yhteyksiä. Pohjola ei vaihtoehdolle edelleenkään lämpene. — Se on paljon kalliimpi vaihtoehto, joskin yleiskaavan puolesta myös mahdollinen. Saunasaaressa on myös luontoarvoja paljon enemmän kuin Matinsaaressa. Lisäksi satamayhtiö on todennut, että logistiikan kannalta pitäisi päästä suoraan Paksuniemen päähän, josta sitten rakennetaan lenkkejä. Se on parempi kuin rakentaa tasoristeys Hillonlahden ylityksen jälkeen sataman puolelle. Haminan kaupunkikehityslautakunta käsittelee kaavaehdotusta 19. päivänä kuluvaa kuuta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/03/Junarata%20ja%20maantie%20voidaan%20yleiskaavan%20puolesta%20vet%C3%A4%C3%A4%20Matinsaaresta%20Paksuniemeen/2017321729711/4