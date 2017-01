Uutinen

Kymen Sanomat: Hamina taistelee väestökatoa vastaan satsaamalla asumiseen Väestönkehityksen kannalta kulunut vuosi oli Haminassa vaisu. Haminassa väkimäärä väheni noin 0,95 prosenttia ja viimeiseltä kuudelta vuodelta vähennys on noin 3,4 prosenttia. Tilastokeskuksen Matti Saaren mukaan Haminan tilanne ei kuitenkaan ole vielä paha. — Jos muutos on vuodessa enemmän kuin 1,5 prosenttia, suunnittelu ja hallinta käy väestönhallinnan asiantuntijoiden mukaan hankalaksi. Sen alla vielä sinnitellään ja pärjätään, Saari kertoo. Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen näkee ilmiön taustalla ainakin kaksi erilaista syytä. Toinen on koko Suomea koskettava kaupungistumiskehitys, joka näivettää maakuntia. — Meillä ei ole vetovoimaa. Koko maakunnasta puuttuu veturi, joka vetää porukkaa. Toinen syy on työllisyyskehitys, Muhonen sanoo. Negatiivista kehitystä taittaakseen Haminan kaupunki on ensi vuoden talousarviossa päättänyt satsata asumiseen. Toimenpideohjelma asumisen edistämiseksi tehdään vuoden alusta. — Tarkoituksena ei ole pelkästään kasvattaa tänne muuttoa, vaan myös lisätä täällä asuvien viihtyvyyttä, Muhonen kertoo. Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuaho näkee, että yksi oleellinen Kymenlaaksosta puuttuva vetovoimatekijä on yliopisto. Nuoret lähtevät kaupunkeihin opiskelemaan. Havuahon mukaan Virolahden työpaikkakehitys on ollut kohtuullisen hyvää. Kunnan tilinpäätös tulee kuluneelta vuodelta olemaan ylijäämäinen. — Kunnan kannalta ensisijainen keino on luoda edellytyksiä elinkeinoelämälle, sillä ihmiset liikkuvat työn perässä, Havuaho selittää. Kotkan osalta tilastoja kaunistavat ulkopuolelta tulleet maahanmuuttajat. Kaupunginjohtaja Henry Lindelöfin mukaan sata maahanmuuttajaa voi näyttää tilastoissa hyvältä, mutta jos heistä vain kymmenen työllistyy, eivät tilastot kerro koko totuutta. Tärkeämpää on mitata työllisyyttä ja veronmaksukykyä. — On yhä vaikeampaa saada talousarvioita tasapainoon. Ensi vuoden verotuloennusteessa on tapahtunut iso romahdus. Näen kuitenkin lohtua monissa hankkeissamme, kuten Nord Streamissa ja Koksin remontissa. Lue koko uutinen:

