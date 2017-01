Uutinen

Kymen Sanomat: Eerola tukee Halla-ahoa puheenjohtajaksi Kotkalainen kansanedustaja Juho Eerola (ps.) tukee Jussi Halla-ahon valintaa perussuomalaisten puheenjohtajaksi. – Olen koittanut houkutella Jussi Halla-ahoa jo pidempään puheenjohtajakisaan. Olen erittäin tyytyväinen, että nyt näyttää syntyvän aito kilpailu puolueen ykköspaikasta, Eerola sanoo. Halla-aho ei ole vielä virallisesti ilmoittanut tavoittelevansa perussuomalaisten puheenjohtajuutta ensi kesän puoluekokouksessa, mutta piti ehdokkuuttaan todennäköisenä viikonvaihteessa julkaistussa haastattelussaan. Juho Eerola luonnehtii Halla-ahoa suosituimmaksi perussuomalaiseksi poliitikoksi. — Hän on suositumpi kuin Soini. Saan jatkuvasti puolueen kannattajilta Halla-ahoa kehuvia viestejä. Halla-ahon etuna Eerola pitää kotimaan politiikan ulkopuolisuutta. Aiemmin kansanedustajana toiminut Halla-aho on nykyään EU:n parlamentin jäsen. — Hänen valintansa toisi puolueen johtoon tuoretta näkemystä. On tätä puoluetta aiemminkin johdettu Brysselistä käsin. Eerola viittaa nykyiseen puheenjohtaja Timo Soiniin, joka vuosina 2009-2011 oli EU:n parlamentin jäsen. Eerola tukee Halla-ahon valintaa siinäkin tapauksessa, että perussuomalaisten pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Soini asettuisi edelleen ehdolle. — Puolueen johdossa tarvitaan vaihdos. Eihän missään muussa puolueessa puheenjohtaja istu 20 vuotta. Siihen, tulisiko Soinin vetäytyä suosiolla perussuomalaisten johdosta, Eerola ei halua ottaa kantaa. — Soinin on se asia pohdittava itsekseen. Perussuomalaiset ovat hallitusvastuunsa myötä menettäneet rajusti kannatustaan. Eerola uskoo, että Halla-ahon valinta saisi suunnan kääntymään. Selkeä on myös näkemys, minne päin perussuomalaisten poliittinen linja kääntyisi. — Maahanmuuttopolitiikan kiristäminen nousi puolueen asialistan kärkeen. Halla-aho on profiloitunut maahanmuuttokriittiseksi. Eerolan mielestä puheenjohtajan vaihtuminen ei ole riski hallitusyhteistyön jatkumisen kannalta. — En usko, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä lopettaisi hallitusyhteistyötä, vaikka puolueen puheenjohtaja vaihtuisikin. Juha Eerola toimii nykyisin eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja. Jussi Halla-aho johti kansanedustajana samaa valiokuntaa vuosina 2011-2012. Hän erosi tehtävästä perussuomalaisten eduskuntaryhmän kehotuksesta saatuaan sakkotuomion uskonrauhan rikkomisesta ja kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/03/Eerola%20tukee%20Halla-ahoa%20puheenjohtajaksi/2017321732918/4