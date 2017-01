Uutinen

Kymen Sanomat: Kultasuudelma säikäytti myös Kotkassa Kultasuudelma-ilotulitepata säikäytti ainakin yhden vuodenvaihteen juhlaseurueen Kotkassa. Kyseisenlainen pata on ollut jo muutaman vuoden perheen suosiossa, koska se suihkuttaa komeita kipinöitä, eikä pidä kovaa ääntä. Tänä vuonna kävi kuitenkin toisin. — Pata räjähti kertapamauksella, kertoo seurueessa mukana ollut perheenäiti. Kenellekään kotkalaisseurueesta ei käynyt ilotulitteen räjähdyksessä mitään. — Meillä on aina suojalasit myös kaikilla ilotulituksen katsojilla. Kultasuudelma-ilotulitteen ongelmista on uudenvuodenaaton jälkeen kantautunut tietoja eri puolilta Suomea. Padan jälleenmyynnistä vastaavan Suomen Rakettitukun toimitusjohtaja Antti Aitto-Oja kertoi MTV:lle, että yhtiö on saanut tänään uudenvuodenpäivänä useita kymmeniä yhteydenottoja viallisiin Kultasuudelmiin liittyen. Aitto-Oja on sanonut Ilta-Sanomille, että Suomen Rakettitukku ryhtyy selvittämään, mistä kyseisen ilotulitteen kova pamahtelu johtui. Ilta-Sanomat julkaisi myös Lohjalla kuvatun videon Kultasuudelman räjähdyksestä. Lue koko uutinen:

