Kymen Sanomat: Keisarillinen kalastusmaja avoinna kahtena päivänä tällä viikolla Langinkosken keisarillinen kalastusmaja on avoinna kahtena päivänä tammikuun ensimmäisellä viikolla. Museon intendentti Hannu Saarinen kertoo, että jo usean vuoden ajan majan ovet on avattu yleisölle talvella ja pääsyy on venäläisten lomaviikko, jolloin itärajan takaa saapuu turisteja Suomeen. — Toivottavasti venäläisiä saapuu taas Langinkoskelle paljon. Viime vuonna heitä oli kohtuullisesti. Kertaakaan ei ole tarvinnut katua sitä, että maja avataan kahdeksi päiväksi tammikuun alussa, sanoo Saarinen. Viime vuosien aikana venäläisten matkailijoiden määrä on laskenut, mutta tämän vuoden lopulla suunta on jälleen kääntynyt nousuun. Saarinen korostaa, ettei kalastusmajaa kuitenkaan avata yleisölle talvella pelkästään venäläisiä varten. Kaikki asiakkaat ovat tervetulleita kansalaisuudesta riippumatta. Paikalla on suomenkielinen sekä venäjänkielinen opas. Saarisen mukaan vierailusta saa paljon enemmän irti, kun läsnä on asiantunteva opas kertomassa paikan vaiheista ja historiasta. Yli sata vuotta sitten Venäjän tuleva keisari Aleksanteri III ihastui langinkoskeen ja rakennutti sinne kalastusmajan. Keisari vietti kauniin kosken rannalla kesiään perheensä kanssa. Tammikuun alussa kaksi tuntia molempina päivinä on Saarisen mukaan riittävästi aukioloa varten. Sama pätee siihen, että ovet avataan kahtena päivänä. — Rakennus on pitkään ollut ilman lämmitystä. Sisällä on kostean hyytävää. Vaikka ulkona ehkä tarkenisikin, sisällä on todella kylmä. Siksi aika on rajattu kahteen tuntiin. Ja kaksi päivää riittää. Ainakaan minun korviin ei ole kuulunut sellaista, että kysyntää tai tarvetta olisi useammalle päivälle. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

