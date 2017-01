Uutinen

Kymen Sanomat: Itsemurhien määrä väheni Kymenlaaksossa vuonna 2015 Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2015 Suomessa tehtiin yhteensä 731 itsemurhaa, mikä on noin 60 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kymenlaaksossa itsemurhien määrä väheni 30:sta 20:een. Itsemurhien määrä on laskenut selvästi vuoden 1990 huippulukemista, jolloin Suomessa tehtiin yli 1 500 itsemurhaa. Kymenlaaksossa kehitys on samansuuntainen, joskin täällä itsemurhien synkin vuosi oli 1989. Tuolloin maakunnassa tehtiin 72 itsemurhaa. Kymenlaaksossa myös alkoholiperäisiin tauteihin ja tapaturmaisiin alkoholimyrkytyksiin kuolleiden määrä laski. Vuonna 2015 niihin kuoli 81 ihmistä, kun vuotta aiemmin lukumäärä oli 91. Määrä on laskenut vuodesta 2010 lähtien. Sen sijaan dementiaan — mukaan lukien Alzheimerin tauti — kuolleiden määrä jatkoi nousuaan. Vuonna 2015 dementia oli Kymenlaaksossa 390 ihmisen kuolinsyy. Dementiakuolemien tilastoissa näkyy väestön ikääntyminen. Vielä vuonna 2000 dementiakuolemia oli vain 169. Tilastokeskus julkaisi vuoden 2015 kuolemansyytilastot viime viikolla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/02/Itsemurhien%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20v%C3%A4heni%20Kymenlaaksossa%20vuonna%202015/2017321726648/4