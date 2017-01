Uutinen

Kymen Sanomat: Asiakaspalvelupiste Ruori muuttaa tällä viikolla väistötiloihin Kotkan kaupungin asiakaspalvelupiste Ruori muuttaa väliaikaisiin väistötiloihin Kirkkokatu 6:ssa sijaitsevan toimipisteen remontin takia. Muuttopäivät ovat tämän viikon keskiviikko ja torstai eli 4. ja 5. tammikuuta. Ruori avataan uudessa osoitteessa Laivurinkatu 7:ssä maanantaina 9. tammikuuta. Väistötila on sama, jossa vielä jokin aika sitten sijaitsivat poliisin lupapalvelut. Ruori toimii väistötiloissa 31.3. saakka. Tänään maanantaina ja huomenna tiistaina Ruori on avoinna kello 10—16. Keskiviikko ja torstai ovat siis muuttopäiviä ja Ruori on suljettu. Tämän viikon perjantai puolestaan on loppiainen eli pyhäpäivä, ja Ruori on sen vuoksi kiinni. Katso alta, mitkä ovat Ruorin aukioloajat väistötilassa 9. tammikuuta alkaen. Puhelinvaihteen (05) 2341 aukiolo jatkuu remontin ajan normaalisti, joka arkipäivä kello 8—16. Asiakaspalvelupiste Ruorin tehtäviin kuuluu muun muassa Waltti-matkakortin myynti, kaupungin tilavaraukset (leirialueet, liikuntatilat, Konserttitalo, Nelosteatteri), yhdistysten avustushakemusten vastaanotto, kaupungin puhelinvaihteen toiminta, veneiden talvisäilytyslätkien sekä venelaiturien avainten myynti ja kaupungin kassapalvelut. Samoissa tiloissa toimii myös kaupungin pysäköinninvalvonta, joka myös muuttaa väistötiloihin 31.3. saakka. Lue koko uutinen:

