Uutinen

Kymen Sanomat: Anna-Maria Länsimies (kok.) oli eniten poissa Kotkan valtuuston kokouksista Kotkan kaupunginvaltuutetuista vain muutama on osallistunut neljän vuoden aikana valtuuston jokaiseen kokoukseen. Jokaisessa 38 kokouksessa ovat olleet läsnä puheenjohtaja Nina Brask (sd.), ensimmäinen varapuheenjohtaja Topias Kotiniemi (kok.) sekä valtuutetut Esko Almgren (kd.), Pasi Hirvonen (kok.), Rita Komulainen (vihr.), Vesa Levonen (kesk.), Mertsu Merivirta (sit.,kesk.) ja Eeva-Liisa Säisä (sd.). Myös Arto Hirvonen (Puolesta Sananvapauden), Mia Harkko (sd.) ja Maria Länsimies (vihr.) ovat olleet jokaisessa kokouksessa sen jälkeen, kun ovat valtuustopaikan kesken kauden saaneet. Hyvin tunnollisia kokouksissa kävijöitä valtuustossa on edellisten lisäksi useita. Yhden tai kahden poissaolon valtuutettuja on parikymmentä. Poissaolotilaston kärjessä on kokoomuksen Anna-Maria Länsimies, joka ei ole osallistunut 16 kokoukseen valtuustokaudella. Viime vuoden kymmenestä kokouksesta Länsimies on päässyt paikalle vain neljään. Myös Sirpa Paaterolla (sd.) on 16 poissaoloa, mitä osaltaan selittää kansanedustajan ja jossain vaiheessa myös ministerin kiireet. Valtuuston toinen kansanedustaja ja valtuuston kolmas puheenjohtaja Juho Eerola on ollut poissa kymmenestä kokouksesta. Vähintään kymmenen poissaoloa on myös Jari Elolla (sd., 10 poissaoloa), Semi Lommilla (vas., 11) ja Sami Ristiniemellä (kok., 13). Kymen Sanomat paketoi Kotkan valtuuston kauden. Lue lisää maanantain lehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/02/Anna-Maria%20L%C3%A4nsimies%20%28kok.%29%20oli%20eniten%20poissa%20Kotkan%20valtuuston%20kokouksista/2016321720648/4