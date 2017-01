Uutinen

Kymen Sanomat: 40 vuotta sitten kolme Koota yhdistettiin pullakahvein ja raketein Olitko Jumalniemessä uutenavuotena 40 vuotta sitten, kun ”kolmesta koosta” tuli yksi? Vuodenvaihteessa tuli siis kuluneeksi 40 vuotta suur-Kotkan synnystä. Tammikuun 4. päivänä vuonna 1977 ilmestyneet Etelä-Suomi ja Eteenpäin kuvailivat kuntaliitosjuhlaa varsin värikkäin sanankääntein. — Kovin laihoin eväin saatteli Kotkan kaupunki asukkaitaan uudenvuoden taipaleelle: kahvia ja mehua. Varusmiesten vahtimien viiden kanttiinin äärellä kävi kuitenkin jatkuva hyörinä ja palan painikkeeksi tarjottiin pullaa, kirjoitti Etelä-Suomi. — Viitisentuhatta kotkalaista, karhulalaista ja kymiläistä oli mukana ensimmäisessä uudenvuodenvastaanottojuhlassa Helilän Jumalniemessä. Juhlatoimikunta oli päättänyt tavallisuudesta poiketen tarjoilla yleisölle pullakahvit. Huono taloudellinen tilanne karsi perinteisen grillihärän. Tilaisuuteen oli varattu kaikkiaan 8 000 pullaa, joista muutama sata jäi syömättä, kuvaili Eteenpäin etusivullaan. Sisäsivuilla Eteenpäin jatkoi tarjoilujen selostamista: — Maitoakin olisi, jos Pyhtää olisi liitetty. Nyt täytyy tyytyä kahviin, pullaan ja sokeriin, sillä kunkin kunnan ”listalla” on vain yksi artikkeli, totesi kahvintarjoilija maitoa kahvin sekaan haluaville. Kahvitarjoilun lisäksi ohjelmassa oli ilotulitus. Eteenpäin mukaan se houkutteli paikalle niin paljon väkeä, että Jumalniemen pysäköintipaikat loppuivat kesken. — Pysäköintipaikkoja olisi tarvittu kolminkertainen määrä. Myös lähiympäristön tiet olivat tukossa, jopa Kyminlinnantie. Ilotulituksen jälkeisen liikenneruuhkan purkaminen kesti lähes tunnin. Uudenvuodenpäivänä eli 1.1.1977 pidettiin kuntaliitosjuhla Karhuvuoren urheilutalossa. Mukana oli kutsuvieraita muun muassa sisäasiainministeriöstä, lääninhallituksesta, Kymenlaakson kaupungeista ja ystävyyskaupungeista. 1 080 luottamusmiestä 4.1.1977 ilmestynyt Etelä-Suomi kertoo juhlahumun lisäksi myös tulevasta arjesta: — Kotkan kaupunginvaltuusto saa ensi maanantaina ensimmäisessä kokouksessaan tehdä melkoisen määrän henkilövalintoja, sillä luottamushenkilöpaikkoja on täytettävänä kaikkiaan 1 080. Luku sisältää sekä lautakuntien varsinaiset ja varajäsenpaikat että kouluneuvostot ja kaupungin edustuksen eri kuntainliitoissa. Lautakuntapaikkoja on noin 600 ja kouluneuvostopaikkoja lähes 400. Lue koko uutinen:

