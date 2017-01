Uutinen

Kymen Sanomat: Vuodenvaihde: Nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen toivoo, että lillukanvarsipolitikointi on ohi Nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalaisen mielestä Kotkassa on tänä vuonna nähty hyviä esimerkkejä kansalaisyhteiskunnan toimimisesta. Ruotsalaisen mukaan norsunluutornissa töröttävä virkamies onkin menneen talven lumia. — Kotkassa on aika-ajoittaisesta nenäväärällään olevista hieman kielteisistä ajatuksista huolimatta mahtava meininki. Kumppanuustalo Viikarissa on 140 yhdistystä ja ryhmää, Koko Kotka Neuloo -iskuryhmä puki Sibeliuksenpuiston ja Arto Tolsa -areenan seinä sai maalauksen. Karhuvuoren nuoret kävivät esittelemässä lasten ja nuorten palveluiden lautakunnassa skeitti-ideaa, luettelee Ruotsalainen esimerkkejä. — Monitoimijainen Ohjaamo pistettiin pystyyn ja WorkPilotsin on ottanut käyttöön 500 nuorta. 823 nuorta valtasi kaupungintalon ja 250 nuorta otti vastaan itsenäisyyttä Gaalassa. Myös Pyöräpajan toiminta on malliesimerkki siitä mitä kaupunkilaiset voivat tehdä itse. Kansalaisyhteiskuntaa rakennetaan kaupunkilaisten kanssa, jatkaa hän. Ensi vuonna Ruotsalainen lupaa jatkaa hyvien asioiden edistämistä. — Haluan, että yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja kansalaistoiminta vahvistuu. Toivon, että demokratia ymmärretään moninaisena osallistumisena ja vuoropuhelua lisätään kaupunkilaisten kanssa. Demokratia on liian kallisarvoinen asia jätettäväksi vain ammattilaisille. — Kuntavaalit ovat ovella. Toivon uudelle kaupunginvaltuustolle viisautta, kykyä kuulla kaupunkilaisia ja katsoa kokonaisuuksia. Toivottavasti lillukanvarsipolitikointi on ohi. Vuosi 2017 on yhdessä tekemisen vuosi. Raja-aitoja ylitetään railakkaasti ja omista kopperoista tullaan ulos, sanoo Ruotsalainen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/01/Vuodenvaihde%3A%20Nuorisotoimenjohtaja%20Leena%20Ruotsalainen%20toivoo%2C%20ett%C3%A4%20lillukanvarsipolitikointi%20on%20ohi/2016321719205/4