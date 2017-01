Uutinen

Kymen Sanomat: Vuodenvaihde: Jukka Hallikaisen mielestä Miehikkälässä pitäisi saada työllisyyttä parannetuksi Miehikkälän kunnanvaltuutetun ja kunnanhallituksen jäsenen, laulaja Jukka Hallikaisen (kok.) muistikuvissa päättyvä vuosi on ollut musiikillisesti mahtava ja monipuolinen. — Työmatkat ympäri maailman, tanssilavat, juhannustanssit Turkialla, mukavat illat ravintoloissa laulaen, Seinäjoen tangomarkkinat, siellä valittu uusi kymenlaaksolainen kuningas Marco Lundberg, konsertti Haminan Bastionissa, Kotkan seudun musiikkiopiston juhlavuosi ja siihen liittyvät tapahtumat, lukuisat omat konsertit ja tietysti kaikki upeat ihmiset keiden kanssa on saanut tehdä töitä, luettelee Hallikainen. Kunnallisissa luottamustoimissa Hallikainen sanoo joutuneensa tekemään hankalia, mutta pakollisia päätöksiä. — Huolina on lähinnä väestön väheneminen ja työttömyyden lisääntyminen eteläisessä Kymenlaaksossa. Miehikkälän osalta suurimmat investoinnit lienee saatu tehtyä eli nyt olisi aika keskittyä ihmisten hyvinvointiin ja jollain keinoin työllisyyden parantamiseen. Alkava vuosi tarjoaa Hallikaisen mukaan runsaasti haasteita niin siviilityössä kuin kotikunnassakin. — Lahden MM-kisoissa esiintymiset, Miehikkälän kunnan 130-vuotisjuhlallisuudet ja uusi aluevaltaus Mäntyharjun kesäteatterin näyttelijänä antavat mukavasti lisäväriä alkavaan vuoteen. Edessä on myöskin mielenkiintoiset kuntavaalit. Hallikaisen mielestä vuoden 2017 teemana voisi olla: ”Tehdään yhdessä!” Lue koko uutinen:

