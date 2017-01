Uutinen

Kymen Sanomat: Sinä kysyit — Kymen Sanomat etsi vastauksen Kymen Sanomat aloitti Kysy Sinä -palstan 9.2.2016 pyytämällä lukijoita lähettämään yhteiskunnallisia kysymyksiä toimitukseen. Kuluneen vuoden aikana Kymen Sanomat on vastannut noin 60 lukijoita askarruttaneeseen kysymykseen. Käsiteltävien aiheiden kirjo on laajentunut vuoden varrella kiinnostuksen myötä. Kysymyksiä on esitetty esimerkiksi sähkönsiirtomaksuista, Uuperin laskettelurinteiden ylläpidosta, uimahallien vuosikorteista ja banaanikärpäsistä eroon pääsemisestä. Kysymyksiin on etsitty vastauksia alansa ammattilaisilta. Kymen Sanomat toivoo lisää lukijoiden kysymyksiä. Kysymyksiä saa esittää niin isoista kuin pienistä aiheista ja ne voi kohdistaa tietylle henkilölle tai instituutiolle. Kysymyksiä voi esittää myös yleisellä tasolla jolloin Kymen Sanomat etsii asiantuntijan vastaamaan aiheeseen. Kysyjän nimeä ei julkisteta lehdessä eikä verkossa. Kysy sinä — Kymen Sanomat etsii vastauksen Lähetä kysymyksesi Kymen Sanomien toimitukseen, niin me hankimme vastauksen. Lähetä kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen: uutiset@kymensanomat.fi. Laita sähköpostiviestin aihekenttään teksti: Kysy sinä. Lue koko uutinen:

