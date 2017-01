Uutinen

Kymen Sanomat: Kysy Sinä: Lepikönrannan putket hulevesiviemäriä varten Haminan Lepikönrantaan on ilmestynyt epätavallisen suuria putkia. Putkien halkaisija on peräti 1,35 metriä. Kymen Sanomien lukija haluaa tietää, mihin putket on tarkoitettu. Haminan Veden verkostoinsinööri Miikka Liikkasen mukaan kyseessä on keskustan hulevesiviemärin rakentaminen. Viemäri korvaa nykyisen avo-ojan, jota pitkin vedet ovat valuneet Lepikönrannasta mereen. Keskustan lisäksi hulevesiviemäriin johdetaan myös osa Tervasaaren alueen hulevesistä. Työn kustannusarvio on noin 150 000 euroa. Joulukuun alkupuolella alkanut urakka kestää Liikkasen arvion mukaan vielä parisen kuukautta. Kysy sinä — Kymen Sanomat etsii vastauksen. Lähetä kysymyksesi Kymen Sanomien toimitukseen, niin me hankimme vastauksen. Lähetä kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen: uutiset@kymensanomat.fi. Laita sähköpostiviestin aihekenttään teksti: Kysy sinä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/01/Kysy%20Sin%C3%A4%3A%20Lepik%C3%B6nrannan%20putket%20hulevesiviem%C3%A4ri%C3%A4%20varten/20171/4