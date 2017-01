Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan valtuustossa istuu suupaltteja ja tuppisuita Kotkan kaupunginvaltuuston kokouksissa valtaosan puheenvuoroista sekä määrällisesti että ajallisesti käyttää harvalukuinen joukko. Yllätys ei kenellekään liene, että eniten puhetta pitää vasemmistoliiton Pentti Tiusanen. Silmäys tämän vuoden kokouspöytäkirjoihin osoittaa, että Tiusanen puhui vuoden aikana yhteensä noin kolme tuntia. Hän osallistui yhdeksään kokoukseen kymmenestä, mikä tarkoittaa noin 20 minuuttia puhetta kokousta kohti. Laskuissa ovat mukana ainoastaan varsinaiset pyydetyt puheenvuorot. Lisäksi Tiusanen kuten monet muutkin innokkaat puhujat käyttää ahkerasti hyväkseen repliikkipuheenvuoroja eli mahdollisuutta kommentoida lyhyesti muiden valtuutettujen puheenvuoroja, joten todellisuudessa Tiusasen puheen kokonaismäärä on huomattavasti kolmea tuntia suurempi. Keskustaa nykyisin edustava Vesa Levonen tiedetään myös valtuutetuksi, jolla mielipiteitä riittää. Levonen on osallistunut jokaiseen kokoukseen ja pitänyt niissä puheenvuoroja noin kahden tunnin edestä, noin 11 minuuttia kokousta kohti. Joona Mielonen (vas.) on puhunut noin 10 minuuttia jokaisessa kokouksessa, johon hän on osallistunut. Mertsu Merivirta (sit., kesk.) on pyytänyt lähes yhtä monta puheenvuoroa kuin Tiusanen, mutta ne ovat olleet huomattavasti lyhyempiä kuin Tiusasen. Merivirta on puhunut valtuustossa tänä vuonna noin 75 minuuttia, noin seitsemän minuuttia kokousta kohti. Tiettävästi tämän vuoden pisimmän puheenvuoron käytti Esko Almgren puhuessaan joulukuun kokouksessa ensi vuoden talousarviosta. Puheenvuoro kesti pöytäkirjan mukaan 25 minuuttia. Valtuustossa istuu myös erittäin hiljainen vähemmistö. Tänä vuonna varsinaista puheenvuoroa eivät ole pyytäneet lainkaan Mika Arola (kok.), Juhani Hodju (vas.), Seppo Hanhela (vas.), Mia Harkko (sd.), Veijo Kilpeläinen (kd.), Matti Koski (kok.), Kari Niininen (sd.), Birgitta Olsson (r.), Saila Piipari-Huovila (kok.), Eeva-Riitta Pitko (ps.) ja Sami Ristiniemi (kok.). Jotkut heistä eivät ole avanneet suutaan koko valtuustokautena. Eija Anttila Lue koko uutinen:

