Uutinen

Kymen Sanomat: KTP-Basketin yleisömäärä laskussa, mutta lipputulot nousussa — katso muidenkin seurojen katsojakehitys KTP-Basketin yleisömäärä Korisliigassa on pienentynyt edelleen. Joukkueen kotiotteluiden yleisökeskiarvo tällä kaudella on tähän mennessä 919, kun se viime kauden runkosarjassa oli 997. — Katsojamäärä on odotettua heikompi, KTP-Basketin puheenjohtaja Jyrki Lindström toteaa. — Juniori- ja fanikorttien myynti on vähentynyt, mutta toisaalta irtolippuja on myyty enemmän kuin viime vuonna. Vaikka laskennallinen yleisömäärä on ollut pienempi, ovat lipputulot olleet suuremmat kuin viime kaudella. Naisten Korisliigassa pelaavan Peli-Karhujen yleisömääräkäyrä sojottaa yläviistoon. Joulutaukoon mennessä PeKan kotiotteluissa on käynyt keskimäärin 273 katsojaa. Viime vuodesta kasvua on 97 katsojaa. — Roope Mäkelän tulolla päävalmentajaksi on varmasti ollut vaikutusta. Lisäksi markkinointiryhmä on panostanut aiempaa enemmän kausikorttien myyntiin. Myyntipaikkoja on enemmän ja myynti aktiivisempaa. Se on purrut yllättävänkin hyvin, Peli-Karhut ry:n puheenjohtaja Raino Ojansivu sanoo. Lippujen hintoja ei ole edelliskaudesta muutettu. Katsojamääräänsä on pystynyt kasvattamaan myös jääkiekon Suomi-Sarjaan noussut Titaanit. Titaanit veti 2. divisioonan peleihin viime kaudella keskimäärin 318 katsojaa, ja luku oli täsmälleen sama myös kakkosen kaudella 2014—15. Sarjanousu on tuonut keskiarvoon hieman lisäystä, määrä on joulutaukoon mennessä 380. Jalkapallon Kakkoseen pudonnut KTP tavoittelee ensi kaudelle 1 000 katsojan keskiarvoa. — Se on mukava pyöreä luku. Jos menestystä tulee, keskiarvo voi olla isompikin, FC KTP:n puheenjohtaja Jarkko Pippola arvelee. Viime kaudella KTP:n kotiotteluissa Ykkösessä kävi keskimäärin 1 221 katsojaa. Haminan Palloilijat on viime kauden tapaan budjetoinut Ykköspesiksen yleisökeskiarvokseen 900. — En pane pahakseni, jos katsojakeskiarvo on nelinumeroinen. Toki se vaatii seuralta ponnisteluja, HP:n toiminnanjohtaja Marko Hovi sanoo. Kahden edelliskauden keskiarvot ovat Hovin mukaan rohkaisevia. Viime kaudella HP:n peleissä kävi keskimäärin 913 katsojaa ja edelliskaudella 946. —Urheilullisen menestyksen lisäksi tärkeää on keksiä erilaisia tapahtumia otteluiden yhteyteen ja kehittää Vallikenttää jatkuvasti, Hovi sanoo. Lue lisää maanantain lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/01/KTP-Basketin%20yleis%C3%B6m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20laskussa%2C%20mutta%20lipputulot%20nousussa%20%E2%80%94%20katso%20muidenkin%20seurojen%20katsojakehitys/2017321725022/4