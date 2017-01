Uutinen

Kymen Sanomat: Jättimäinen Mir osallistuu The Tall Ships Races -tapahtumaan Kotkassa Heinäkuussa järjestettävään The Tall Ships Races -tapahtumaan on virallisesti ilmoittautunut nyt 60 alusta. — Ilmoittautuminen päättyy vasta 1. toukokuuta, eli meillä on vielä hyvät mahdollisuudet päästä tavoitteeseen eli runsaaseen 100 alukseen. Kaikkein suurimpia eli A-luokan aluksia on nyt jo yhdeksän ja odottelemme vielä muutamaa herkkupalaa, kertoo viestintä- ja tapahtumakoordinaattori Kari Makkonen. Kotkassa ja Turussa järjestettävään tapahtumaan odotetaan yhteensä lähes miljoona katsojaa, noin 3000 purjehtijaa ja yli 100 alusta jopa 20 maasta. Aluksia on tähän mennessä ilmoittautunut 14 eri maasta, kaukaisin Ranskasta. Yksi mielenkiintoisimmista aluksista on joulunpyhien aikana mukaan ilmoittautunut venäläinen, täystakiloitu Mir. — Se on lähes 110 metriä pitkä ja aluksella on miehistöä enimmillään jopa 200. Aluksiin voi käydä tutustumassa tapahtuman nettisivuilla osoitteessa http://tallshipskotka.fi/fi/laivat/. Lue koko uutinen:

