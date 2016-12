Uutinen

Kymen Sanomat: Vuodenvaihde: Sari Tjeder ilahtui Pyhtään hyvästä sijoituksesta yrittäjäystävällisten kuntien listalla Pyhtään kunnanhallituksen puheenjohtajaa Sari Tjederiä (kok.) ilahdutti vuonna 2016 etenkin Pyhtään sijoittuminen korkealle Suomen yrittäjien elinkeinopoliittisessa mittaristossa. Pyhtää oli alle 10 000 asukkaan kuntien joukossa yhdeksännellä sijalla. — Hieno tulos matkalla Suomen yrittäjäystävällisimmäksi kunnaksi, sanoo Tjeder. Voimavaroja vievää on sen sijaan ollut maakunta- ja soteuudistukseen liittyvä riidanhakuinen vastakkainasettelu Kymenlaaksossa, kertoo Tjeder. Tjederin mukaan Pyhtäällä on saatu vuoden aikana paljon kaavoitustyötä asemakaavavaiheeseen, muun muassa Versö ja Volttila. — Ja henkilökohtaisessa elämässä tärkein asia on ollut isovanhemmaksi tulo. Vuodelta 2017 Tjeder odottaa suurta ihmettä eli yhtenäisyyttä Kymenlaaksoon. — Ainahan voi olla unelmia, kommentoi Tjeder. Varsinaisia uudenvuodenlupauksia Tjeder ei aio tehdä. — Mutta yritän edelleenkin tehdä päätökseeni Pyhtään ja pyhtääläisten parasta ajatellen. Henkilökohtaisesti elän niin säntillisesti ja tulevaisuuteen suuntautuvasti, että henkilökohtaisia lupauksia ei tarvitse tehdä. Tjeder sanoo toivovansa, että Suomen satavuotisjuhlaa ja Pyhtää 670 -juhlavuoden tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuttaisiin runsain joukoin ja juhlamielellä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/31/Vuodenvaihde%3A%20Sari%20Tjeder%20ilahtui%20Pyht%C3%A4%C3%A4n%20hyv%C3%A4st%C3%A4%20sijoituksesta%20yritt%C3%A4j%C3%A4yst%C3%A4v%C3%A4llisten%20kuntien%20listalla/2016321719841/4