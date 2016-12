Uutinen

Kymen Sanomat: Vuoden 2016 luetuin nettijuttu kertoi muurahaisista ja punkeista Kymen Sanomien vuoden 2016 luetuimmaksi nettijutuksi nousee varsin yllättävä uutinen. Kyseinen juttu on nimittäin julkaistu jo heinäkuussa 2015. Sitä luettiin tuolloinkin ahkerasti, mutta varsinaiseen kiitoon se lähti tämän vuoden puolella, kun se alkoi levitä Facebook-kansan keskuudessa. Kyseinen juttu liittyy kesän ötököihin. Siinä jaetaan lukijan lähettämä vinkki, jonka mukaan muurahaisia ei kannata hätistää ja myrkyttää pihamaalta, sillä ne ovat punkkien luonnollisia vihollisia. Etelä-Karjalan allergia ja ympäristöinstituutin johtaja Kimmo Saarinen kertoo uutisessa, että lukijan vinkki pitää paikkansa. Muurahaiset ovat tosiaan punkkien vihollisia. Loput Saarisen kommentit voit lukea alkuperäisestä uutisesta täältä. Vuoden luetuimpien ja puhuttaneimpien aiheiden listalle nousee myös uutinen Kotka Old Portin rakentamisen käynnistymisestä. Monia kiinnosti myös toukokuussa julkaistu perinteinen kevään ylioppilaista kertonut uutinen. Itärajan läheisyydestä johtunee puolestaan se, että luetuimpien listalla on myös uutinen, joka kertoo tupakan maahantuontiin liittyvien säännösten muuttumisesta. Lue koko uutinen:

