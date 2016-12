Uutinen

Kymen Sanomat: Ministeriössä pohditaan yhteysalusliikenteeseen suunniteltujen maksujen kohtuullistamista Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) esittelemää saariston liikennepalvelujen kehittämishanketta on ehditty kritisoida monella taholla. — Sekä saamissamme lausunnoissa, mediassa ja lukuisissa yhteydenotoissa on todettu, että asetusluonnoksessa ehdotetut taksat johtavat saariston vakituisten asukkaiden ja heidän elinkeinojensa kannalta kohtuuttomiin maksuihin. Maksujen kohtuullistamisen tarve on ilmeinen. Maksujen kohtuullistamiseen liittyvä työ onkin jo käynnissä ministeriössä, kertoo liikenneneuvos Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriöstä. Vuonna 2015 yhteysalusliikenteessä kuljetettiin noin 208 000 matkustajaa ja 53 000 ajoneuvoa. Liikenne aiheuttaa vuosittain 17,5 miljoonan euron kustannukset. Vakituisia asukkaita saarissa on noin 580. Ministeriön alkuperäinen ehdotus oli, että aikuisen kertalipun hinta olisi 10 tai 15 euroa matkan pituuden mukaan. Kertalipun hinta peritään kuitenkin enintään 31 kertaa kuukaudessa tai 320 kertaa vuodessa. Matkatavaroille, autoille ja muille ajoneuvoille on omat taksansa. Maksukokeilun on määrä alkaa vuoden 2017 huhtikuussa ja kestää vuoden 2018 loppuun. Lue koko uutinen:

