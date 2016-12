Uutinen

Kymen Sanomat: Maakuntajohtaja lähtee tulevan vuoden haasteisiin positiivisin mielin Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola Kymenlaakson liitosta haluaa tulevan vuoden haasteista huolimatta pysytellä positiivisena. Mikkolan mukaan satama vetää ja Venäjän rajakauppa on elpymässä. — Rakennemuutos tällä alueella on ollut raju ja pohjalla on käyty. Suunta on ylöspäin, Mikkola tuumaa. Tulevan vuoden suurimpiin haasteisiin liittyy maakuntaliiton koordinaatiovastuu sote- ja maakuntauudistuksessa. Näillä näkymin väliaikaishallinto aloittaisi toimintansa ensi vuoden heinäkuussa. Mikkola uskoo, että Pohjois- ja Etelä-Kymenlaakson välille on mahdollista löytää yksimielisyys. — Sopiminen Kymenlaaksossa ei ole mahdotonta. Esimerkiksi yhteispäivystyksestä on Kotkassa ja Kouvolassa oltu yksimielisiä. Huolissaan Mikkola on Kymenlaakson väestönkehityksestä ja siitä, miten nuoret saataisiin jäämään alueelle. E18-tien valmistuminen on parantanut mahdollisuuksia kulkea pidempiä matkoja töihin, mutta pysyväisratkaisuksi siitä ei ole. Valtatie 15:n parantaminen on Mikkolan mukaan tulevista hankkeista tärkeimpiä. Se lähentäisi Kotkaa ja Kouvolaa sekä henkisellä että fyysisellä tasolla. Lue koko uutinen:

