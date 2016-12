Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaakson Jäte rakentaa uuden lajittelulinjaston Keltakankaalle — miljoonainvestoinnin suunnittelu alkaa keväällä Kymenlaakson Jäte alkaa suunnitella vuoden alussa Keltakankaan jätekeskuksen kapasiteetin nostamista sekä syntyvien jakeiden jatkojalostamista. —Tarkoituksena on suunnitella uusi lajittelulinjasto, kertoo laitospäällikkö Aki Koivula. Suunnittelun, valmistelun ja kilpailutuksen arvioidaan kestävän koko ensi vuoden ajan. Kyseessä on suuri miljoonaluokan investointi, jonka arvioidaan toteutuvan alkuvuodesta 2018. Maaliskuussa 2017 Keltakankaalla valmistuu lajittelulaitoksen laajennus, jossa linjastolle lisätään optisia erottimia. Niillä saadaan tehokkuutta lajitteluun ja energiahyötykäytön valmistamiseen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kymenlaakson Jätteelle määräaikaisen ympäristöluvan orgaanisten jätejakeiden sijoittamiseen Keltakankaan jätekeskuksen kaatopaikalle. Kymenlaakson Jäte sai poikkeusluvan koko ensi vuodeksi terveydenhuollon tartuntavaarattomalle jätteelle ja lasihuovan valmistuksessa syntyvälle hylylle sekä rejektille eli jätteiden käsittelyssä syntyvälle hyödyntämiskelvottomalle jakeelle. Poikkeuslupa myönnettiin myös biojätteiden, jätteiden sekä jätevedenpuhdistamoiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvälle rejektille. Lisäksi poikkeuslupa kattaa kiinteiden jätteiden käsittelyssä syntyvän kompostin hyödyntämisen kaatopaikan peittorakenteena. —Lupa ei varsinaisesti lisää jätteen määrää, vaan mahdollistaa jätteiden monipuolisemman käsittelyn, Koivula täsmentää. Terveydenhuollon tapaturmavaarallisille jätteille, kuten neuloille, veitsenterille ja teräville laseille lupaa ei myönnetty. Koivula kertoo, että tapaturmavaaralliset jätteet ohjataan jatkossa loppusijoituksen sijaan poltettavaksi Ekokemin Riihimäen laitokselle. —Tämän jätteen määrä on ollut alle promille kaikesta käsittelemistämme jätteistä, joten vaikutusta ei juuri ole. Laitospäällikkö Aki Koivula vakuuttaa, että ensi vuonna Keltakankaan jätekeskuksen kaatopaikan hajuhaitat eivät lisäänny. —Nämä kyseiset jätteet sisältävät vain vähän orgaanista ainesta, joka aiheuttaisi hajuja hajotessaan kaatopaikkaolosuhteissa. Koivulan mukaan jätekeskuksen kaatopaikan aiheuttama hajuhaitta on muutenkin varsin pieni. —Jätetäytöstä on suljettu lopullisella pintarakenteella jo suurin osa. Käytön aikana syntyvä haiseva kaatopaikkakaasu kerätään talteen hyödynnettäväksi sähkönä ja lämpönä, käyttöpäällikkö täsmentää. Kymenlaakson Jätteellä on ollut tänä vuonna kolme erillistä poikkeuslupaa sijoittaa lasihuopajätettä, lajittelurejektejä ja muuta jätettä sekä hyödyntää haravointijätekompostia kaatopaikan päivittäispeitossa. Uutta poikkeuslupaa haettiin, koska Valtioneuvoston asetus rajoitti tämän vuoden alusta kaatopaikoille sijoitettavien jätteiden laatua. –Sellaisille jätteille, joille ei ole hyötykäyttömahdollisuuksia, voidaan hakea poikkeuslupaa kaatopaikalle sijoittamiseksi, kertoo Aki Koivula. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/31/Kymenlaakson%20J%C3%A4te%20rakentaa%20uuden%20lajittelulinjaston%20Keltakankaalle%20%20%E2%80%94%20miljoonainvestoinnin%20suunnittelu%20alkaa%20kev%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4/2016521722689/4