Kymen Sanomat: Jos saat komean kuvan ilotulituksesta, lähetä se meille — lähettäjien kesken arvotaan lahjakortti Eteläisessä Kymenlaaksossa järjestetään tänään näyttäviä ilotulituksia. Jos olet menossa paikalle ja sinulla sattuu olemaan kamera tai älypuhelin mukana, nappaa kuva ja lähetä se meille. Kerro viestissä myös, missä kuva on otettu. Julkaisemme komeimpia kuvia verkkosivullamme. Emme maksa julkaistuista kuvista palkkiota, mutta arvomme kuvien lähettäjien kesken lahjakortin. Lähetä kuva numeroon 13355. Viestiin teksti KY Kuva. Viestin hinta on 1,20 euroa. Voit lähettää kuvan myös sähköpostilla osoitteeseen uutiset@kymensanomat.fi. Kotkan ilotulitus Karhuvuoressa alkaa kello 18. Haminan ilotulitus on Tervasaaressa kello 21. Miehikkälässä on ilotulitus koulukeskuksen kentällä kello 24. Lue koko uutinen:

