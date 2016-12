Uutinen

Kymen Sanomat: Vaarallisia ohjetarroja useissa ilotulitepadoissa — katso lista Ainakin kahdeksassa erityyppisessä ilotulitepadassa on käyttäjälle väärää tietoa antavia ohjetarroja. Markkinoilla on ollut myynnissä patoja, joissa oleva keltainen tarra "Tämä kylki kohti yleisöä — Denna sida mot publiken" ohjaa ampumista väärään suuntaan ja aiheuttaa vakavan vaaran ampujalle ja katsojalle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan virheellisiä ohjeita on ainakin näissä tuotteissa: Finlandia, Final Countdown, Paratiisin valloitus, Gold, Maanjäristys, Taivassalamoi, Megabosse ja Superbosse. Tarroja voi olla myös muissa tuotteissa. Tuotteita ei saa ampua, vaan ne tulee palauttaa ostopaikkaan. Ilotulitteiden maahantuoja Suomen Ilotulitus Oy on ollut yhteydessä patojen jälleenmyyjiin. Maahantuojan arvion mukaan virheellisiä patoja on päätynyt kuluttajille noin 300. Joitakin ostajia on tavoitettu. Tukes on hyväksynyt maahantuojan ehdotuksen, jonka mukaan padan voi myydä, jos tarrassa oleva väärä tieto teipataan piiloon tai yliviivataan ennen myyntiä. Tukesin tietojen mukaan osa jälleenmyyjistä, kuten SOK-ryhmä ja Kesko, on oma-aloitteisesti poistanut tuotteet kokonaan myynnistä. — Osa myyjistä on pyrkinyt tavoittamaan asiakkaitaan kanta-asiakasjärjestelmänsä kautta tai muilla keinoin. Tärkeää on, että tieto saavuttaisi kaikki vaarallisia patoja ostaneet kuluttajat, ryhmäpäällikkö Kurt Kokko Tukesista sanoo tiedotteessa. Lue koko uutinen:

