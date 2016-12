Uutinen

Kymen Sanomat: Seagulls paukutti kauden ennätysvoiton vaisun KTP:n kustannuksella KTP-Basketin synkkä vierasottelutilasto synkistyi entisestään, kun Korisliigan sarjakärki Seagulls voitti kotkalaiset 107—70 (59—23). KTP on voittanut yhdeksästä vierasottelustaan vain yhden (Korihait). Seagulls piti puolestaan kotiottelusaldonsa puhtaana: yhdeksän peliä, yhdeksän voittoa. Seagulls näytti nopeasti, millainen illasta on tulossa. Joukkue takoi pisteitä nopeaan tahtiin, kun lähes kaikki onnistui heti alusta asti. Samalla KTP oli liemessä kotijoukkueen tiukassa puolustuksessa. Palloa lähinnä kierrätettiin kaarella, ja kun heitto ei uponnut edes hyvistä paikoista, olivat numerot pian murheelliset. Seagulls meni vajaassa viidessä minuutissa 15—4-johtoon ja voitti avauskympin 32—14. Sama meno jatkui heti toisen erän alussa, ja peli alkoi olla selvä. Kolmen jakson jälkeen Seagulls johti jo 85—40, vaikka nostikin jalkaa kaasulta ja jakoi peliaikaa koko penkille. Päätöserässä pelattiin pakolliset minuutit pois, ja KTP voitti neljänneksen 30—22. Monyea Pratt intoutui tekemään päätöserässä 15 pistettä, kokonaissaldo oli 27. Sherman Gay heitti ottelussa 16 ja William Walker 11 pistettä. Manuel Barnes (9) upotti kolme KTP:n kuudesta onnistuneesta kolmosesta, Pratt toiset kolme. Kolmosyrityksiä KTP:lle kertyi 25, joten osumaprosentti oli kauden tähänastista keskiarvoakin (29,0) heikompi 24,0. Seagullsin 107 tehtyä pistettä ovat kauden uusi ennätys, samoin 37 pisteen voitto. Ensimmäisen puoliajan 59 pistettä sivuavat liigakauden ennätystä. KTP putosi sarjataulukossa kaksi sijaa ja on nyt yhdeksäs. KTP saa seuraavaksikin vastaansa liigan kärkisakin. Ensi keskiviikkona KTP kohtaa sarjakakkosena olevan Vilppaan Salossa. Lue koko uutinen:

