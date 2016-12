Uutinen

Kymen Sanomat: Satamayhtiö ostaa junaradan ja laajentaa Haminan—Kotkan Satama Oy aikoo ostaa Summan tehtaan entisen junaradan Haminassa. Yhtiö myös laajentaa satama-alueitaan Haminassa ja Mussalossa. Satamayhtiön toimitusjohtaja Kimmo Naskin mukaan radan ostaminen riippuu siitä saadaanko alueelle Hillonlahden ylityksen Paksuniemeen mahdollistava asemakaava. Kyseinen kaava on vielä tammikuussa Haminan kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä. — Paksuniemen satamakäyttöön ottamisessa meillä akuutein osa on tällä hetkellä Summan tehtaan vanha rata. Rata on Liikenneviraston omaisuutta eikä sille ole käyttöä. Olemme neuvotelleet radasta Liikenneviraston kanssa ja kauppaehdoista olemme pääsemässä yksimielisyyteen. Kauppa ei kuitenkaan voi toteutua, eli siinä ei ole meidän kannaltamme järkeä, ennen kuin kaava hyväksytään, Naski sanoo. Paksuniemi tarjoaa noin 30 hehtaarin suuruisen lisäalueen sataman käyttöön. Naskin mukaan paineita Paksuniemen alueen hyödyntämiseen sekä satamatoimintojen tonttimaaksi että kenttäalueeksi on olemassa ja alueelle tarvitaan tästä syystä sekä tie- että ratayhteys. Haminan satamassa valmistellaan parhaillaan suurten paineentasausmoduulien kuljettamista Kazakstaniin. Moduulien käsittely lohkaisee suuren osan kenttä- ja laiturialueita. Mussalossa laajennetaan sataman länsipuolella sijaitsevaa kenttäaluetta. Kaikkiaan noin 20 hehtaarin laajennuksen mahdollistava alue tarvitaan Naskin mukaan metsäteollisuuden tarpeisiin. Varastointi- ja kontitustilat ovat Mussalossa käyneet ahtaiksi metsätuotteiden viennin jatkuvasti kasvaessa. Myös Nord Stream 2:n kaasuputkien käsittely sitoo Mussalossa laajan satama-alueen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/30/Satamayhti%C3%B6%20ostaa%20junaradan%20ja%20laajentaa%20/2016321716148/4