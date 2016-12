Uutinen

Kymen Sanomat: Sääennuste ei lupaa parasta mahdollista keliä Kotkan ilotulitusta silmällä pitäen Tämänhetkinen sääennuste ei lupaa ihanteellista keliä Kotkan uudenvuodenaattoillan ilotulituksen seuraamiseen. Kotkan Karhuvuoressa alkaa kello 18 ilotulitus, joka järjestäjien mukaan on Suomen suurin. Ilmatieteenlaitoksen päivystävän meteorologin mukaan kuuden aikaan uudenvuodenaattoiltana on vielä varsin pilvinen keli. Tämänhetkisen ennusteen mukaan matalalla roikkuva sumupilvi alkaa repeillä vasta vähän myöhemmin illalla. Lämpötilan suhteen ennuste on kohtalaisen mukava. Kuuden aikaan lauantai-iltana lämpötilan ennustetaan olevan viitisen astetta plussan puolella. Sen sijaan vuoden alusta on tulossa kylmä. Kymenlaaksossakin kylmenee näillä näkymin viimeistään tammikuun 2. päivänä. Pakkasta saattaa olla jopa 10 astetta. Lue koko uutinen:

