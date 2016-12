Uutinen

Kymen Sanomat: Onnistuuko KTP-Basket tänään siinä, mikä muilta on jäänyt tekemättä? KTP-Basket pelaa perjantai-iltana salissa, josta yksikään Korisliigan joukkue ei ole vielä tällä kaudella vierasvoittoa ryöstänyt.Sarjajohtaja Seagulls on pelannut kahdeksan kotiottelua ja voittanut niistä jokaisen.Paha ei ole saldo muutenkaan, sillä helsinkiläiset ovat hävinneet 16 ottelustaan vain kaksi. Toinen tappioista tuli keskiviikkona, kun Kataja voitti Seagullsin kotonaan 87—68.— Joensuussa oltiin vielä joululomalla. Hyökkäyspään toteutuksen tulee olla täysin eri tasolla aggressiivista Kotkaa vastaan, Seagullsin päävalmentaja Mikko Larkas sanoi Korisliigan verkkosivuilla.KTP:llä on puolestaan keskiviikolta alla makea voitto. Keskiviikkona joukkue nujersi Karhuvuoressa Kouvot peräti 100—77.Tuossa ottelussa loukkaantumislistalla olleet Mikael Aalto ja Villematti Kopio piipahtivat jo kentällä. KTP lähteekin Seagullsin kimppuun parhaalla kokoonpanollaan.— Tavoitteena on kotrolloida pelin tempoa ja päästä puolustuksellisesti viisi vastaan viisi -tilanteisiin, KTP:n päävalmentaja Ray Ailus sanoi Korisliiga.fi:ssä.KTP on liigassa seitsemäntenä. Se on voittanut kuusi ottelua ja hävinnyt 11.Seagulls—KTP alkaa Helsingissä kello 18.30. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/30/Onnistuuko%20KTP-Basket%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20siin%C3%A4%2C%20mik%C3%A4%20muilta%20on%20j%C3%A4%C3%A4nyt%20tekem%C3%A4tt%C3%A4/2016321721149/4