Uutinen

Kymen Sanomat: Merivirta sai sakot kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Kotkalainen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Mertsu Merivirta (sit., kesk.) on tuomittu sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kymenlaakson käräjäoikeus toteaa, että Merivirran teko on ajoittunut tilanteeseen, jolloin Eurooppaan ja Suomeen on saapunut ja ollut saapumassa aikaisempia vuosia huomattavasti suurempi määrä turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. — Erityisesti tässä tilanteessa käräjäoikeus katsoo, että nyt kyseessä olevassa tapauksessa Merivirran Facebook- viestissä todetut maahanmuuttajat ovat rikoslain 11 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ryhmä. Siten Merivirran jakama kuva ja teksti yhdessä täyttävät rikoslain 11 luvun 10 §:ssä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan säädetyn rikoksen tunnusmerkistön myös tältä osin, todetaan tuomion perusteluissa. Merivirran rangaistus on 25 päiväsakkoa. Päiväsakon suuruus on 28 euroa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/30/Merivirta%20sai%20sakot%20kiihottamisesta%20kansanryhm%C3%A4%C3%A4%20vastaan/2016321719185/4