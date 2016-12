Uutinen

Kymen Sanomat: Merivartiosto toivoo harkintaa vuodenvaihteen juhlintaan — Älä ammu hätärakettia jos et ole hädässä! Merivartiosto muistuttaa näin vuodenvaihteen alla, ettei hätärakettia pidä uutenavuotenakaan ampua huvin vuoksi. — Ilkivaltaisesti ammutut hätäraketit aiheuttavat kustannuksia yhteiskunnalle. Ilkivaltaisia tapauksia on Suomen merialueella vuosittain noin kymmenkunta. Merivartiosto kertoo, että jokaiseen merellä havaittuun hätärakettiin reagoidaan täydellä vakavuudella ja oletetaan ihmishengen olevan vaarassa. Hälytyksiin sidotaan resursseja. Mukana on lähes aina Rajavartiolaitoksen meripelastushelikopteri, partioita merivartioasemilta ja -laivoilta sekä muita merenkulkijoita ja viranomaisia. — Pahimmillaan ilkivaltaisesti ammuttu raketti lisää viivettä todellisten hätätilanteiden avunsaantiin, koska resurssit on sidottu toisaalle. Tekijä joutuu korvaamaan turhista etsinnöistä aiheutuneet varsin suuret kustannukset valtiolle. Merivartioston vuodenvaihdetta voi seurata Twitterissä #merivartiosto (Suomenlahden merivartiosto) ja Facebookissa (Länsi-Suomen merivartiosto). Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/30/Merivartiosto%20toivoo%20harkintaa%20vuodenvaihteen%20juhlintaan%20%E2%80%94%20%C3%84l%C3%A4%20ammu%20h%C3%A4t%C3%A4rakettia%20jos%20et%20ole%20h%C3%A4d%C3%A4ss%C3%A4%21/2016321720022/4