Kymen Sanomat: Kotkan ilotulituksen järjestäjä toivoo, ettei olisi ainakaan paha usva Haastavat sääolot ovat tuttuja Kotkan uudenvuoden ilotulituksen järjestäjille. — Ilotulituksen kannalta pahin on sumukeli. Oikein sellainen hernerokkasumu, sanoo Kaakon Kulttuuritehdas ry:n toiminnanjohtaja Teppo Hakkarainen. Järjestäjäporukat ovat Hakkaraisen mukaan seuranneet lauantain sääennusteita tarkkaan. Vielä on toivetta, että ennustettu usvapilvi rakoilisi sopivasti ennen ilotulitusta. — Onneksi sentään pitäisi olla vähän tuulta, jotta ilma vaihtuu. Jos on kovin kostea ja tyyni keli, savu tiivistyy ilmaan ja tuo ongelmia näkyväisyyteen, kertoo Hakkarainen. Lauantain ilotulitteet ammutaan Karhuvuoren vesitornin läheisyydestä ja ne räjähtävät 80—250 metrin korkeudella. Hakkaraisen mukaan show’n näkee kaikkialta sieltä, mistä vesitorninkin näkee — vaikkapa Langinkosken sillan alueelta. Ilotulitusta järjestämässä on iso talkooporukka, mutta liikenteenohjaukseen tai pysäköintijärjestelyihin ei talkooväkeä riitä. Järjestäjät toivovatkin, että mahdollisimman moni tulisi paikalle julkisia kulkuneuvoja käyttäen. Kotkan kaupunki on varannut pysäköintitilaa Ruonalan koulun, Karhuvuoren urheilutalon sekä Velhon ja Utumetsän päiväkotien pysäköintialueilta. Kotkan ilotulitus alkaa lauantaina 31.12. kello 18. Lue koko uutinen:

