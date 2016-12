Uutinen

Kymen Sanomat: Diabeetikoiden lääkekulut kasvavat — Suomen Diabetesliitto: Jalkojen amputaatiot kasvavat Kansaneläkelaitos (Kela) korvaa useimmat diabeteslääkkeet 65-prosenttisesti vuodenvaihteen jälkeen. Tähän saakka diabeteslääkkeet on korvattu sataprosenttisesti. Insuliini pysyy jatkossakin täysin korvattavana lääkkeenä. Suomen Diabetesliitto arvostelee hallituksen säästöjä rajusti. Liiton mukaan 150 miljoonan euron lääkesäästöissä muhii aikapommi. Lääkkeiden kallistuminen osuu liiton mukaan kipeimmin noin 155 000 ikääntyneeseen kakkostyypin diabeetikkoon. — Realistinen huoli on, että osa diabeetikoista vähentää lääkkeidensä käyttöä. Se taas tuo lisäsairauksia, jotka koituvat yhteiskunnalle kalliiksi, ennustaa diabetesliiton viestintäjohtaja Laura Manninen. Manninen arvioi, että lisäsairauksina yleistyvät sydän- ja verisuonitaudit sekä munuais- ja silmävaivat. Hän uskoo myös jalkojen amputaatioiden lisääntyvän. Vuodenvaihde tuo lääkeresepteihin muitakin muutoksia. Useimpien voimassaoloaika pitenee vuodesta kahteen. Kela käy seuraamaan myös peruskorvattavien reseptilääkkeiden toimitusväliä, tähän saakka se on seurannut vain erityis- ja lisäkorvattavien lääkkeiden toimitusvälejä. Ensi vuonna kaikki reseptit määrätään sähköisinä, eläinlääkereseptejä lukuun ottamatta. Lue koko uutinen:

