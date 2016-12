Uutinen

Kymen Sanomat: Yhdysvallat karkottaa 35 Venäjän diplomaattia vastauksena presidentinvaaleihin sekaantumiseen — Obama: ”Välttämätön vastaus Venäjän pyrkimyksiin vahingoittaa Yhdysvaltoja” Yhdysvallat ilmoitti torstaina karkottavansa 35 Venäjän diplomaattia ja sulkevansa kaksi Venäjän hallussa olevaa rakennusta New Yorkissa ja Marylandissa, kertovat useat uutistoimistot ja sanomalehti New York Times. Tieto siitä, keitä karkotetut ovat, vaihtelee jonkin verran eri lähteissä. Uutistoimisto Reuters kirjoittaa diplomaateista, kun taas uutistoimisto AFP ja New York Times kirjoittavat jonkinlaisista tiedusteluhenkilöistä (intelligence operative, intel agent). Karkotetut ovat kuitenkin voineet työskennellä esimerkiksi lähetystöissä. Toimet ovat vastaus Yhdysvaltain presidentinvaaleihin puuttumiseen ja maan diplomaattien häirintään Moskovassa. Nimettömänä pysyvän lähteen mukaan diplomaateilla on kolme vuorokautta aikaa poistua Yhdysvalloista. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama kertoo toimien olevan ”välttämätön ja asiaankuuluva vastaus Venäjän pyrkimyksiin vahingoittaa Yhdysvaltoja”. Hänen mukaansa kaikkien maan kansalaisten pitäisi olla huolissaan Venäjän toimista. Obama kertoo, että Yhdysvaltain diplomaatit ovat kohdanneet vuoden aikana sellaisen määrän häirintää, että sitä on mahdotonta hyväksyä. Siihen ovat osallistuneet Venäjän turvallisuuspalvelut ja poliisi, hän arvioi. Obaman mukaan Yhdysvaltain hallinto aikoo raportoida lähipäivinä kongressille Venäjän ”pyrkimyksistä häiritä vaalejamme sekä haitallisesta verkkotoiminnasta, joka liittyy äänestyskierroksiin aiemmissa vaaleissa”. Hänen mukaansa Venäjää vastaan suunnitellaan muitakin ratkaisuja, joista kaikkia ei aiota kertoa julkisesti. Lue juttu Helsingin Sanomien sivuilta. Lue koko uutinen:

