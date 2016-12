Uutinen

Kymen Sanomat: Vellamon työpajassa tehdään tiistaina robotteja Merikeskus Vellamon työpajassa rakennellaan tiistaina paristokäyttöisiä robotteja tai kulkupelejä, joilla on robottimaisia ominaisuuksia. Intendentti, museolehtori Maarit Laitalan mukaan robottipaja suunniteltiin Mutkat suoriksi -näyttelyyn, nimenomaan sen tulevaisuutta käsittelevää osaa silmälläpitäen. Mallirobotteja on valmistunut monenlaisia, jopa liikkuva karvanoppa. Tämän jutun kuvituksena olevan robotin on tehnyt artesaaniksi opiskellut Minna Kajander, joka toimii myös tiistaisen työpajan ohjaajana. Työpajaan varataan erilaista materiaalia robottien kokoamista varten. Ostamalla on hankittu muun muassa pesusieniä ja kertakäyttömukeja sekä tietysti paristoja ja johtoja. Sen takia osallistujilta peritään neljä euroa. Muuten askartelumateriaalit on koottu talosta, mukana on esimerkiksi tyhjiä margariinirasioita. — Materiaalia on sen verran, että osallistujien enimmäismäärä on 20. Kenenkään ei tarvitse tuoda mukanaan mitään muuta kuin hyvän mielikuvituksen. Toki oman robotin voi rakentaa tehtyjen mallien mukaan, mutta aivan omansakin saa suunnitella ja toteuttaa, sanoo Laitala. Kymmenen vuoden ikärajoitus johtuu muun muassa siitä, että rakentelussa käytetään kuumaliimaa. Sorminäppäryyttäkin tarvitaan. Veikko Mäenpää Työpajan kesto noin kaksi tuntia, ikäsuositus 10-vuotiaasta lähtien, hinta neljä euroa. Ilmoittautuminen infoon. Lue koko uutinen:

