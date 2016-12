Uutinen

Kymen Sanomat: Useimmat eläimet reagoivat ilotulituksiin Hembölen kotieläinpihassa on uudenvuodenaattona erilainen päivä. Eläinten ulkoilu jää lyhyeksi, kaikki kootaan talliin jo päivällä. Seuraava vajaa vuorokausi kuunnellaan radiota valot päällä. — Useimmat eläimet reagoivat ilotulituksiin. Näin pyritään peittämään rakettien äänet ja valot, yrittäjä Taina Marttinen kertoo. Paukuttelu on hankalaa erityisesti hevosille. Kyseessä on saaliseläin, jolle yhtäkkinen rätinä, paukahdukset ja välähdykset voivat olla järkyttävä kokemus. Ongelma olisi huomattavasti pienempi, jos ihmiset räjäyttelisivät rakettinsa lain sallimana aikana klo 18—02. Kaikki eivät kuitenkaan malta odottaa iltaan asti. Vuodenvaihde näkyy myös löytöeläinpuolella. Marttinen ylläpitää Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteistä löytöeläintaloa. — Joka vuosi tulee joitain koiria, jotka ovat karanneet pelästyessään ilotulituksia. Lue aiheesta lisää huomisen Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

