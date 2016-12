Uutinen

Kymen Sanomat: Teini-iän akneen voi tarvita lääkityksen, arpia ei saisi päästää syntymään Ihotyyppiään ei ihminen voi vaihtaa. Se on perinnöllinen. Perimän lisäksi ihon kuntoon vaikuttaa jokaisen yksilöllinen hormonitoiminta. Nämä kaksi seikkaa selittävät, miksi toisella on kuulas, sileä iho ja toisella se kukkii valtoimenaan. Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Marge Uibu tähdentää, etteivät finnit ja akne ole kenenkään oma valinta tai johdu suklaan syönnistä. — Ruokavaliosta voi tulla muutamia yksittäisiä näppylöitä, mutta jos niitä on jatkuvasti ja laajasti, on kysymys ihosairaudesta. Ihon epäpuhtaudet ovat usein aknen lievä muoto, johon auttavat rasvoittuvan ihon ja aknen paikallishoitovalmisteet. — Akne on tulehduksellinen immunologinen ihosairaus. Siihen on olemassa tehokkaat lääkkeet, Ihoakatemian ylilääkäri toteaa. Akne ei välttämättä parane itsestään ja voi hoitamattomana johtaa pysyvien arpien kehittymiseen. — Vaikka lievempiä arpia voidaan poistaa ja syvempiä tasoittaa, ei virheetöntä ihoa pystytä enää palauttamaan. Siksi iho on syytä hoitaa kuntoon ennen arpien syntymistä. Samat ihonhoito-ohjeet eivät sovi kaikille, sillä jokaisen ihotyyppi, ihon kunto ja sen reagointitapa ovat yksilöllisiä. — Toisilla iho vaatii enemmän puhdistusta, toisilla taas liiallinen puhdistus kuivattaa ja ärsyttää ihoa. Osalle nuorista riittää ihon puhdistus ja kosteusvoide, osa tarvitsee talirauhasten toimintaa sääteleviä käsikauppavalmisteita ja osa lääkevalmisteita, Uibu ohjeistaa. Lue koko uutinen:

