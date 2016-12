Uutinen

Kymen Sanomat: Suomenlahdella kovaa tuulta, vähän ylempänä Suomessa huono ajokeli Ilmatieteen laitos varoittelee tänään sekä merellä että maanteillä liikkuvia sääoloista. Suomenlahdella voimassa on kovan tuulen varoitus. Lounaistuulta on 14 metriä sekunnissa. Kymenlaaksossa ei ole voimassa huonon ajokelin varoitusta, mutta mikäli matka suuntautuu tänään Keski-Suomeen, Etelä- tai Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Keski- tai Pohjois-Pohjanmaalle tai Kainuuseen, kannattaa varata reissuun hieman ylimääräistä aikaa. Ajokeli on kyseisissä maakunnissa huono jäätävän vesisateen, lumi- tai räntäsateen ja sään lauhtumisen vuoksi. Kotkaan ja Haminaan ennustetaan tänään 1—3 asteen lämpötilaa ja pilvistä säätä. Lue koko uutinen:

