Kymen Sanomat: Leudossa talvisäässä on mahdollista jatkaa ulkoalueiden syyssiivousta Leudon talven takia tarve lumitöihin ja teiden aurauksiin on jäänyt vähäiseksi. Kiinteistöpalveluiden ulkoalueiden kunnossapidoille tämä on tietänyt vähemmän lumenluontia ja enemmän työtehtäviä, jotka tavallisesti suoritetaan syksyllä tai keväällä. Työntekijät ovat olleet haravoimassa lehtiä, keräämässä oksia ja levittämässä hiekoitussepeliä kävelyteille. Työtä on kuitenkin riittänyt, koska tämän vuoden aikainen lumentulo jätti monin paikoin syyssiivoukset kesken. — Kun ensi lumi laskeutui, oli monessa puussa vielä lehdet oksissa. Tavallisesta poiketen myös maa jäätyi syksyllä nopeasti. Silloin jäi monin paikoin syyssiivous tekemättä. Maan sulaminen on antanut mahdollisuuden saattaa loppuun nämä työt, kertoo Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy:n toimitusjohtaja Mikko Pirinen. Leudompi talvi on taloudellisesti kiinteistöpalveluille kannattava, koska lumitöiden puute tarkoittaa lukumäärällisesti vähäisempiä ylityötunteja ja keikkatyöläisten palkkausta. — Runsaslumiset talvet syövät tulosta, vaikka kelien puolesta jatkuvat lämpötilan vaihdokset ovat hankalia huoltotehtäville. Märän maan jäätymistä täytyy seurata silmä kovana turvallisuuden takia, sanoo Kotkan Seudun Talokeskus Oy:n huoltomestari Kari Tohijärvi. Vaikka kiinteistöpalvelut säästävät leutoina talvina henkilökustannuksissa, kasvavat menot suuriksi hiekoituksessa. Talven lämpötilan vaihteluiden takia hiekoitussepeliä on kulunut tänä talvena huomattavasti enemmän kuin viime vuonna. — Pelkästään joulukuun aikana hiekoitussepeliä on kulunut 200 tonnia. Yhteensä talven aikana hiekkaa on tilattu jo 450 kuutiota ja lisää tullaan tarvitsemaan, Tohijärvi tokaisee. Maan ajoittainen sulaminen tarkoittavat, että kävelyteitä joudutaan auraamaan puhtaaksi sohjosta ennen kuin se voi yöllä jäätyä. Samalla maasta lähtevät myös hiekoitussepelit. Leutoina talvina kävelyuria täytyy hiekoittaa useasti liukastumisriskin alentamiseksi. Lue koko uutinen:

