Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka–Kymin seurakunta sai uuden logon Kotka–Kymin seurakunnan uusi logo on julkaistu tänään. Sen on suunnitellut Nina Halmetoja RiimuRaamista. — Siinä on nähtävissä ikiaikaiset kristilliset symbolit risti ja kala, merellisyys, klassisuus ja raikkaus. Logon ympyrän voi nähdä seurakuntana, jonka ytimestä lähtee usko leviämään. Tunnukseen haluttiin tuoda raikkautta väreillä ja kuvastamaan meidän kaikkien yhteistä seurakuntaa, kertoo Halmetoja. Kotka–Kymin seurakuntayhtymän viestintäpäällikön Emilia Mänttärin mukaan uudelle seurakunnalle haluttiin nuorekas ja dynaaminen logo, jossa näkyy paikallisuus ja joka on tunnistettavissa seurakunnan tunnukseksi. — Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Kotka–Kymin seurakunta pääsee aloittamaan toiminnan uudella värikkäällä logollaan, toteaa Mänttäri. Kotkan, Langinkosken ja Kymin seurakunnat yhdistyvät 1. tammikuuta. Uuden seurakunnan kirkkoherrana toimii Kymin seurakunnan nykyinen kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen. Kotka–Kymin seurakunnan avajaisia ja yhteistä synttärimessua vietetään loppiaisena 6. tammikuuta kello 10 Kotkan kirkossa. Messun jälkeen seurakunta tarjoaa possokahvit Kotkan seurakuntakeskuksella. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/29/Kotka%E2%80%93Kymin%20seurakunta%20sai%20uuden%20logon/2016321714205/4