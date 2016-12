Uutinen

Kymen Sanomat: Kerro mielipiteesi, miten Kotkan valtuusto on onnistunut Nykyiset kaupungin- ja kuntien valtuustot ovat istuneet neljä vuotta. Poikkeuksellisesti valtuustokausi venyy kevääseen, mutta nyt on aika katsoa, mitä neljässä vuodessa on saatu aikaan. Kotkan kaupunginvaltuuston suurin ryhmä on ollut ensi kertaa kokoomus, vaikka se viime vaaleissa hävisikin yhden paikan. Demarit menettivät sen sijaan neljä. Vaalien todelliset voittajat olivat perussuomalaiset, jotka tuplasivat paikkamäärän kahdeksaan ja vasemmistoliitto, joka kahdella lisäpaikalla sai kymmenen valtuutettua valtuustoon. Valtuustokaudella voimasuhteet ovat valtuutettujen liikehdinnän vuoksi jonkin verran muuttuneet. Koko kautta on leimannut kokoomuksen ja demareiden taistelu vallasta, jota perussuomalaisten ja myöhemmin keskustan ehkä oudohkot toimintatavat ovat hämmentäneet. Valtuustosali onkin muistuttanut välillä oikeussalia ja välillä huutokauppahuonetta. Valtuutettujen keskinäinen kunnioitus on ollut vähissä ja politiikan pöytätavat usein hukassa. Mitä valtuusto on saanut aikaan? Moni muistaa Kantasataman asemakaavapäätökset ehkä tärkeimpinä aikaansaannoksina. Koko valtuustokautta on kuitenkin leimannut yhä kurjistuva kuntatalous ja taistelu kriisikunnaksi joutumista vastaan. Kantasatama-hankkeesta odotettiin pelastajaa, mutta vielä sen toteutumisesta ei ole varmuutta. Mitä mieltä sinä olet Kotkan valtuuston työskentelystä? Onko se ollut tehokasta ja tuloksellista? Mikä on ollut hyvää ja mikä huonoa? Kerro mielipiteesi kirjoittamalla kommenttisi tämä jutun kommenttikenttään. Eija Anttila Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/29/Kerro%20mielipiteesi%2C%20miten%20Kotkan%20valtuusto%20on%20onnistunut/2016321714139/4