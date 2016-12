Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaakson nuorisotyölle 47 000 euron avustus — muun muassa nuorten nettiradio suunnitteilla Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 204 000 euroa nuorisotyön kehittämishankkeisiin ja kansainvälisen toiminnan koordinointiin. Suurimman yksittäisen avustuksen sai Kotkan kaupunki. 47 000 euron summalla ei kuitenkaan ole tarkoitus kehittää pelkästään Kotkan, vaan Etelä-Kymenlaakson nuorisotyötä. Kotkan nuorisotoimenjohtajan Leena Ruotsalaisen mukaan avustukselle on monta käyttökohdetta. Rahaa tarvitaan muun muassa Etelä-Kymenlaakson kouluissa toteutettavaan tutkimukseen. — Haluamme nuorten näkemyksiä siitä, mitä ja miten pitäisi tehdä, sanoo Ruotsalainen. Suunnitelmissa on myös kehittää alueellinen nuorten nettiradio, lisätä eri kuntien nuorisovaltuustojen yhteistyötä ja laajentaa nuorille työmahdollisuuksia tarjoavaa Workpilots-mallia Kotkan lisäksi muihin kuntiin. AVI:n avustukset on tarkoitettu nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin sekä hankkeisiin, jotka edistävät nuorisotoimialan ja -työn kansainvälistymistä. Kymenlaaksoon tuli toinenkin suurehko avustus. Ankkapurhan kulttuurisäätiön Nuorisokeskus sai 35 000 euroa ”Virkeää verkostoitumista kansainvälisessä Kymenlaaksossa” -hankkeeseen. Lue koko uutinen:

