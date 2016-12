Uutinen

Kymen Sanomat: Tuore tutkimus: Välimatka ja asenteet vaikuttavat tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyteen Asenteet tuulivoimaa kohtaan vaikuttavat siihen, kuinka häiritseväksi tuulivoimalan ääni koetaan. Mitä positiivisemmin ihmiset suhtautuvat tuulivoimaloihin, sitä vähemmän niiden ääni sisätiloissa häiritsee. Tämä käy ilmi tuoreesta Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tehdystä tutkimuksesta.Toisaalta tutkimuksen mukaan myös etäisyys vaikuttaa. Lähempänä tuulivoimaloita asuvat kokevat niiden äänet häiritsevämmiksi.Tutkimuksessa havaittiin myös viitteitä siitä, että tuulivoiman häiritsevyydellä on yhteys unihäiriöihin. Mitä häiritsevämmäksi tuulivoimaloista sisätiloihin kantautuva ääni koetaan, sitä todennäköisemmin melu herättää kesken unien tai vaikeuttaa nukahtamista. Tuulivoimaloiden äänen koettua häiritsevyyttä asuinalueella selvitettiin kahden tuulivoimatuotantoalueen läheisyydessä, Lappeenrannan Muukonkankaan ja Merijärven Ristivuoren tuulivoimatuotantoalueella.Tulosten perusteella tuulivoimaloiden ääni ei tyypillisesti kuulu asuinrakennusten sisälle ja kuuluessaan häiritsee suhteellisen pientä osaa asukkaista.Eteläisessä Kymenlaaksossa tuulivoimaloiden melu on aiheuttanut keskustelua pitkään. Valituksia on tehty muun muassa Haminan Mäkelänkankaan voimaloiden melusta. Mäkelänkankaalla on neljä voimalaa ja Summassa neljä. Lisäksi Haminassa on voimalat Hiirenkarilla ja Koirakarilla. Kotkassa on kolme tuulivoimalaa Mussalossa. Lue koko uutinen:

